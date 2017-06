Um incêndio no telhado do Edifício Industrial Fat Lei, localizado na Travessa da Areia Preta, foi considerado suspeito pelo Corpo de Bombeiros, que entregou o caso à Polícia Judiciária, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. A mesma fonte explica que a entidade responsável pela gestão do prédio encontrou papéis a arder e apagou o fogo com água ainda antes de os Bombeiros chegarem ao local. O incêndio foi declarado extinto sem qualquer registo de feridos.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...