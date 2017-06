  Incêndio: Casa de Portugal angariou 300 mil patacas até ao momento

Até ao momento, a Casa de Portugal em Macau angariou “cerca de 300 mil patacas” em prol das vítimas do incêndio em Pedrógão Grande através da conta solidária aberta pelo organismo no início da semana passada no Banco Nacional Ultramarino. O montante foi ontem avançado à Rádio Macau por Amélia António. A presidente da Casa de Portugal considerou que ao fim de nove dias o montante angariado se queda aquém das expectativas: “Penso que pode ser melhor, indiscutivelmente. Até porque haverá alguns donativos que ainda não apareceram”.

