IC considera alargar horário de mais de uma biblioteca

Tang Lei Lin, directora do Departamento de gestão de Bibliotecas Públicas do Instituto Cultural (IC) afirmou esta terça-feira que o organismo está a ponderar a expansão do horário de abertura ao público de mais de uma biblioteca do território. No programa Fórum Macau da emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a responsável adiantou que o Governo está a analisar os recursos necessários e os hábitos de leitura dos residentes

O horário de funcionamento não será necessariamente alargado para as 24h, uma vez que, tendo em conta o caso da Biblioteca do Mercado Vermelho, são poucas as pessoas que se deslocam ao espaço durante a madrugada e às primeiras horas da manhã.

Tang Lei Lin disse ainda que a futura Biblioteca Central disponibilizará muitos serviços e que a estrutura funcionará também com horário alargado.