Hotelaria: Agentes do sector com boas perspectivas para o Verão

Os preços dos quartos de hotel no território pouco ou nada subiram em relação ao ano passado e para o vice-presidente da Associação dos Hoteleiros de Macau o facto de não se terem registado grandes flutuações comprova que a indústria hoteleira de Macau ainda se mantém competitiva face às cidades e regiões vizinhas. Cheung Kin Chung lembra que o período do Verão é um dos mais importantes em termos de afluência por parte dos hóspedes e este ano não deverá ser excepção. De acordo com os dados a que a Associação dos Hoteleiros de Macau teve acesso, a taxa de ocupação dos hotéis do território deverá ser bastante satisfatória, mas nenhuma das unidades hoteleiras da RAEM apresenta para já lotação esgotada.

O vice-presidente da Associação dos Hoteleiros de Macau sublinha, em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que os turistas estrangeiros que assomam à RAEM estão não só a gastar mais, como também a permanecer mais tempo no território. Cheung Kin Chung estima que a taxa de ocupação dos hotéis supere os valores relativos ao ano passado e oscile entre os 80 e os 85 por cento. O dirigente está convicto que a entrada em funcionamento da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau possa ajudar a definir o perfil dos turistas que visitam a RAEM, contribuindo para um maior desenvolvimento da indústria turística do território.