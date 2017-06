Homem com problemas mentais atacou agente das forças de segurança

O residente, com cerca de 20 anos, que na segunda-feira à noite atacou um agente das forças de segurança com uma garrafa de vinho sofre de problemas mentais. A informação foi posta a circular pela Polícia de Segurança Pública, depois do vídeo do ataque ter sido divulgado nas redes sociais.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o homem estava no meio da rua, na zona norte de Macau, quando atacou um estranho com uma garrafa de vinho. Como a primeira vítima fugiu para um supermercado, o atacante foi atrás dele. Foi nesse espaço que acabou por atacar um agente das forças da ordem, que ficou ferido num pulso.

O indivíduo está neste momento na Unidade Psiquiátrica da Taipa, a receber tratamento, tendo causado um prejuízo no supermercado de 22 mil patacas, depois de ter danificado vários produtos e objectos.