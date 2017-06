Governo procura refrear utilização do WeChat nas salas de jogo

O Governo terá reforçado o combate à utilização de aplicações como o WeChat dentro dos casinos. Depois de ter proibido as apostas por via telefónica nas salas de jogo VIP, a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) está a apertar o cerco a apostadores que recorrem a chamadas de vídeo via WeChat, depois de terem recebido denúncias da parte das próprias operadoras de jogo de que o recurso à estratégia se estaria a massificar.

Um analista ouvido pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau estima que as receitas de jogo obtidas no corrente mês pelas operadoras com interesses no território devem crescer cerca de 20 por cento. O especialista, que não é identificado pela emissora pública de radiodifusão, assume ainda que os proveitos das concessionárias só não serão maiores devido à repressão de que tem sido alvo a utilização de WeChat.

De acordo com a mesma fonte, as operadoras de jogo terão indicações para aconselhar os apostadores a não desrespeitar a lei e só depois fazem seguir a denúncia para a DICJ. As operadoras de jogo temem que a prática possa afectar a performance dos casinos do território, sobretudo no que à questão dos impostos diz respeito.

Em Maio do ano passado, o Governo proibiu as chamadas “proxy bets” nos casinos de Macau e emitiu recomendações relativamente à utilização de telemóveis nos casinos, mas o analista consultado pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau considera que as consequências de proibir os aparelhos dentro das salas de jogos podem ser demasiado onerosas para os interesses das operadoras.