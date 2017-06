Fundação Macau comprou Palácio a Liu Chak Wan por 70 milhões de patacas

A Fundação Macau comprou por 70 milhões de patacas o Palácio Sommer, em Lisboa, a Liu Chak Wan, empresário de Macau que integra o Conselho de Curadores da instituição e é também membro do Conselho Executivo. A notícia foi avançada ontem pela Rádio Macau.

O negócio terá sido proposto pelo próprio Liu Chak Wan e concretizado no início de 2016, sem que tivesse sido revelado na altura. “Uma venda sem obter mais-valias”, disseram à rádio fontes conhecedores do negócio, que só foi concluído depois de receber os curadores da Fundação Macau.

Fazem parte do conselho de curadores da fundação personalidades como o Chefe do Executivo Chui Sai On, Anabela Ritchie, Carlos Marreiros, Jorge Neto Valente ou Susana Chou, entre outros.

O Palácio Sommer tem uma área de 2634 metros quadrados no centro de Lisboa, no Campo Mártires da Pátria e foi adquirido pelo empresário da RAEM no início deste século, com o objectivo de transformá-lo num hotel.

O espaço, com dezoito divisões, foi projectado por um arquitecto italiano para residência da família Sommer, tendo servido de cenário ao filme “A Casa dos Espíritos”, realizado por Bille August, em 1993, com Meryl Streep e Jeremy Irons.

Terá sido depois de desistir do projecto, por razões que não foram explicadas pela Rádio Macau, que Liu Chak Wan acabou por propor à Fundação Macau que comprasse o activo em causa.

Nesta altura existe um plano de reabilitação do imóvel, que precisa de obras de restauro. Contudo, a Fundação Macau ainda não aprovou o plano, o que poderá acontecer nos próximos meses.

De momento ainda não é conhecida a utilização a dar ao edifício, mas está em cima da mesa a transferência para o Palácio da Delegação Económica e Comercial de Macau em Lisboa, que funciona na Avenida 5 de Outubro.