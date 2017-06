Febre de dengue: Residente contraiu a doença durante deslocação à Tailândia  

Uma residente do território foi diagnosticada com febre de dengue, escassos dias depois de ter regressado de uma viagem à Tailândia. A mulher, de 32 anos e residente na Ilha Verde, deslocou-se a Banguecoque com a família entre 15 e 18 de Junho. Três dias depois de ter regressado, a mulher começou a sentir os primeiros sintomas do que acabaria por ser ontem identificado como febre de dengue.

Na quarta-feira passada, a mulher adoeceu com febre, dores de cabeça e dores musculares, mas os familiares da paciente só se começaram a sentir alarmados quando a fadiga que a residente dizia sentir se adensou e quando lhe começaram a aparecer erupções cutâneas nos membros superiores e inferiores e no corpo.

Ontem a mulher deslocou-se ao Hospital Kiang Wu para observação e acabou por ser enviada para o Centro Hospitalar Conde de São Januário, onde foi submetida a exames médicos. Os testes confirmaram as suspeitas das equipas médicas: a mulher contraiu, durante a deslocação à Tailândia, febre de dengue de tipo II. Trata-se do quarto caso importado de febre de dengue identificado pela Direcção dos Serviços de Saúde desde o início do ano.