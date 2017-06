DSAT alerta para tentativas de fraude feitas em seu nome

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) lançou ontem um apelo à população a dar conta de um alegado caso de burla praticado em nome do organismo.

De acordo com a informação ontem avançada pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a DSAT foi notificada por um residente do território de que alguém se estaria a fazer passar por funcionário do organismo, num suposto caso de fraude por via telefónica. O queixoso recebeu no fim-de-semana uma chamada proveniente de um número de telefone da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, de alguém que se identificou como funcionário da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego. O interlocutor procurou convencer o queixoso de que teria que cumprir certos procedimentos para evitar que alguns dos seus documentos fossem cancelados. O residente não se deixou levar pelo conto do vigário e fez chegar uma queixa à Polícia Judiciária.

No apelo que ontem lançou, a DSAT sublinha que não tem por prática solicitar informação confidencial por via telefónica. O organismo diz ainda que situações da índole devem ser reportadas quer à polícia, quer à própria Direcção de Serviços para os Assuntos de Tráfego.