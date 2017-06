Dengue: Embarcações de alto risco  

A Direcção dos Serviços de Saúde deu ontem a conhecer os resultados de um estudo relativo à proliferação de mosquitos nas embarcações de pesca e os resultados são preocupantes. O documento deixa patente o aumento dos níveis de risco e não descura a possibilidade das embarcações poderem vir a funcionar como meios de disseminação da febre de dengue. O investigadores do organismo liderado por Lei Chin Ion registaram um agravamento substancial em dois dos três índices avaliados: o índice Bretaeu e o índice de Habitação.

A Direcção dos Serviços de Saúde considera que, no que diz respeito às instâncias de propagação da doença, os baldes, os reservatórios de água e as bancas de lavagem da louça são os ambientes que mais propiciam o desenvolvimento de larvas e crisálidas de mosquitos, logo seguidos dos pneus que são utilizados pelos pescadores para conferir estabilidade às embarcações. O organismo liderado por Lei Chin Ion apela, por isso, aos pescadores e proprietários das embarcações que reforcem a limpeza e a higiene a bordo e tenham particular atenção às fontes de proliferação de mosquitos.