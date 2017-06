Declaração electrónica de não manipulação de mercadorias à entrada em Zhuhai aceite a partir de sábado  

A partir do dia 1 de Julho, os Serviços de Alfândega vão implementar, em definitivo, a autorização automática da declaração de não manipulação de mercadorias. A Administração Nacional Alfandegária da China Continental passa a aceitar a versão electrónica da declaração, fazendo com que os importadores que declarem bens na fronteira não tenham de submeter a versão em papel do documento.

Os Serviços de Alfândega deram início ao subsistema de emissão da declaração de não manipulação do sistema de gestão para o lugar de origem dos bens que circulam através de Macau em Outubro do ano passado.

Já foram recebidos sete pedidos de registo de empresas no subsistema e contam-se 12 candidaturas à emissão de declaração de não manipulação.