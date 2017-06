Um curto-circuito numa caixa de alimentação de energia eléctrica pode ter estado na origem de um incêndio que deflagrou na manhã de ontem numa loja de venda de frutas no Edifício Kin Wa, localizado na Estrada de Cacilhas, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. A conclusão foi avançada pela Companhia de Electricidade de Macau após o Departamento de Bombeiros ter apagado o fogo, não sem que antes as chamas causassem alguns danos no interior do estabelecimento comercial.

