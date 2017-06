CTT lançam concurso de design para novos uniformes

A Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações (CTT) e o Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau (CPTTM) vão organizar em conjunto um “Concurso de Design de Uniformes para Funcionários da Linha da Frente dos CTT”, destinado aos designers de moda locais. Aos participantes caberá desenhar uma série de uniformes de Verão e de Inverno para os diferentes tipos de funcionários do organismo, num total de 18 conjuntos. A iniciativa distribui prémios entre as 10 mil e as trinta mil patacas.

Depois da Direcção dos Serviços de Correios ter assumido as competências da Direcção dos Serviços de Regulação de Telecomunicações, o novo organismo resultante da fusão de ambos os departamentos – a Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações (CTT) – está a proceder à criação de uma nova imagem. Em parceria com o CPTTM, as duas entidades “para oferecerem mais uma oportunidade aos designers de moda locais de mostrarem o seu talento, organizam conjuntamente o ‘Concurso de Design de Uniformes para Funcionários da Linha da Frente dos CTT’. Os trabalhos de design da série premiada poderão vir a inspirar o estilo dos uniformes do pessoal da linha da frente dos CTT”, pode ler-se na nota emitida pelos Serviços de Correios e de Telecomunicações.

O concurso dirige-se aos residentes de Macau e “adequa-se a pessoas que trabalham em design de vestuário, tenham as suas marcas, façam vendas de uniformes por grosso ou a retalho, ou sejam produtores e fabricantes de vestuário”, esclarecem ainda os CTT. Os participantes deverão desenhar um total de 18 conjuntos de uniformes de Verão e de Inverno, para os funcionários da linha da frente, nomeadamente para os carteiros e distribuidores postais, para os inspectores e ainda pessoal administrativo.

A 1 de Julho, entre as 10h30 e as 12 horas, será realizada uma sessão de esclarecimento sobre o concurso no Edifício dos CTT, no Largo do Senado. Já os projectos podem ser entregues até 21 de Julho. Serão atribuídos três prémios, de 30 mil, 15 mil e 10 mil patacas, para os primeiro, segundo e terceiro classificados, respectivamente. Há ainda 10 prémios que serão atribuídos aos finalistas da competição, no valor de três mil patacas cada.