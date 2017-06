Consultor sugere que o Brasil siga o exemplo de Macau no jogo e no turismo  

O consultor Michael Soll, fundador e presidente da empresa The Innovation Group, defendeu que o Brasil devia seguir o exemplo da Região Administrativa Especial de Macau e adoptar o conceito de “resort integrados”, ou seja os grandes complexos hoteleiros que contemplam várias ofertas no campo do entretenimento. A sugestão foi feita durante uma palestra onde esteve também o advogado de Macau Pedro Cortés.

“Nos últimos anos, Macau tornou-se um grande destino turístico não apenas devido ao jogo, mas especialmente ao conceito que junta casinos, hotéis e outras ofertas de entretenimento”, disse Michael Soll. “Hoje, em Macau, estão em desenvolvimento projectos que vão acrescentar mais de 40 mil quartos de hotel, o que demonstra o sucesso do conceito de ‘resorts’ integrados”, frisou.

Durante a apresentação, que decorreu num hotel de São Paulo, Soll recordou que o conceito foi primeiramente experimentado em Las Vegas, quando a MGM criou o hotel Mirage. Ao mesmo tempo, o consultor explicou que o Produto Interno Bruto de Macau cresceu de 7 mil milhões de dólares norte-americanos para 55 mil milhões em 2016.

Ainda sobre a história de sucesso que Solls contou, em contraste com o Brasil, o orador destacou que Macau recebeu em 2016 mais de 30 milhões de turistas, ou seja cinco vezes mais do que o maior país da América Latina: “Hoje temos famílias inteiras a ir para Macau graças ao conceito de resorts integrados, o que prova que o modelo adoptado demonstra também sucesso da indústria do jogo”, defendeu.

Outro dos pontos focados por Michael Soll é a falta de soluções interessantes na América do Sul, ao nível da oferta de jogo para grandes apostadores, o que contrasta com a RAEM. O consultor considerou que actualmente apenas na cidade de São Paulo estão a ser desenvolvidos projectos que podem ir nessa direcção: “Em função das características locais, a América do Sul tem sido um mercado pouco procurado, especialmente no que diz respeito aos jogadores VIP”, apontou.