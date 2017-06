  Cerca de cinco por cento dos tradutores são não residentes, diz Eddie Kou  

O número de tradutores não locais contratados pela administração pública constitui cerca de cinco por cento do total de tradutores que se encontram actualmente ao serviço do Governo. A fasquia foi ontem avançada por Eddie Kou Peng Kuan, em declarações ao jornal Ou Mun Iat Pou.

O director dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP) assume que a contratação de novos funcionários pelo expediente do Concurso de Gestão Uniformizada não ajudou a resolver as lacunas com que vários departamentos do Governo se deparam ao nível da tradução e da interpretação. De um mesmo modo, o responsável assinala que o recurso ao mesmo procedimento não oferece garantias de que os tradutores contratados têm as qualificações necessárias para desempenhar as funções que lhes são exigidas. Eddie Kou assegura, ainda assim, que o número de profissionais da tradução que integram as fileiras da função pública e dispõem de contrato individual de trabalho é de apenas 5 por cento do total dos tradutores que desenvolvem actividade profissional em organismos públicos.

O director dos Serviços de Administração e Função Pública diz que os tradutores admitidos em tais circunstâncias são recrutados junto das instituições de ensino superior do território. Eddie Kou diz, ainda assim, que não tem conhecimento da existência de qualquer tipo de canal especial de recrutamento e nega que as universidades tenham poder para recomendar a contratação de certos de alunos ao Governo.

O responsável sublinha ainda que o contrato individual de trabalho não é mais do que um sistema suplementar de contratação e lembra que os procedimentos que lhe estão associados estão sujeitos a mecanismos específicos de supervisão.

Eddie Kou salientou ainda as dificuldades com que os serviços públicos se deparam no que toca à contratação de tradutores e intérpretes. O director dos Serviços de Administração e Função Pública lembra que o Governo necessita de cerca de duas centenas de profissionais, mas mantém-se optimista relativamente ao futuro: o responsável está convicto que o reforço da aposta na formação de tradutores vai progressivamente ajudar a colmatar as lacunas com que se depara o erário público e tornar desnecessário o expediente do recrutamento através de contrato individual de trabalho.

Kou negou ainda ter conhecimento do caso, denunciado pela plataforma Macau Concealers, que dava conta da contratação, para um serviço público, de uma aluna do Instituto Politécnico de Macau. O director dos SAFP mostrou-se reticente quanto a uma tal possibilidade, uma vez que um recém-licenciado não cumpre as condições necessárias para ser recrutado com um contrato individual de trabalho.