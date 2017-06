BNU distingue vencedores do concurso de concepção do logótipo dos 115 Anos

O BNU conduziu no início da semana a cerimónia de entrega de prémios do Concurso de Design do Logótipo relativo ao seu 115º aniversário. De entre mais de 100 inscrições, o painel de jurados do BNU seleccionou um vencedor, três prémios de criatividade e dez prémios de mérito. O vencedor foi Mok Seng Un. O prémio de criatividade foi atribuído a Pong Hoi Man, Zhao Wen Hui e Chong Chi Long. Já os prémios de mérito distinguiram Leung Hoi Io, Leong Ka Chon, Tam Wa Shen, Sun Ka Ian, Chan Wai Lok, Sou Chi Heng, Ieong Chon Man, Wong Man Chon, Ivan Lima Ferreira e Miguel Rosa Duque.

Os logótipos dos prémios de criatividade contêm ícones como o edifício-sede do BNU, parte do património cultural da humanidade de Macau, bem como outros elementos, como o oceano. O vencedor da competição criou logótipo onde se destaca um veleiro. A embarcação simboliza o estatuto particular do BNU na criação de pontes entre Macau e os Países de Língua Portuguesa, bem como percurso da instituição bancária em Macau ao longo dos últimos 115 anos. Este logótipo aparecerá ao longo deste ano nas actividades de promoção do 115º Aniversário do banco.

“Os juízes estão muito satisfeitos com a criatividade e os níveis de profissionalismo dos logótipos recebidos. Esta competição vem também apoiar o esforço por parte do Governo de Macau em promover as indústrias culturais e criativas, dando aos jovens a oportunidade de mostrar o tema do aniversário dos 115 anos do BNU – através de projectos inovadores”, disse Pedro Cardoso, presidente executivo do BNU.