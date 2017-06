Belga Kayembe assinou por quatro épocas com o Nantes

O clube de futebol francês FC Nantes anunciou ontem a contratação do jovem extremo belga Joris Kayembe ao FC Porto, assinando um contrato por quatro épocas. Kayembe, que evoluiu na equipa B dos ‘dragões’, foi um dos nomes apontados como contrapartida do FC Porto para que o FC Nantes facilitasse a saída do treinador Sérgio Conceição para o Porto.

O jovem de 22 anos foi internacional sub-21 e sub-16 pela Bélgica e agora vai ser treinado pelo italiano Claudio Ranieri, que há duas épocas levou o Leicester a um inédito título de campeão inglês.