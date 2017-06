Banca vai precisar de 1500 trabalhadores especializados ao longo dos próximos seis anos

O sector da banca vai precisar de contratar um milhar e meio de trabalhadores especializados ao longo dos próximos seis anos. Esta é a conclusão de um estudo encomendado pela Comissão de Desenvolvimento de Talentos à Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, que quando considera um período de apenas três anos, diz que o sector vai precisar de cerca de 750 trabalhadores especializados.

De acordo com as conclusões do estudo, ontem avançadas pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, as necessidades da banca vão ser motivadas pelo crescimento do sector dos negócios no território, banca privada e electrónica.

Já o sector das seguradoras vai necessitar de um número de trabalhadores especializados que varia dos 67 aos 95, no espaço de três a seis anos.