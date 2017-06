Área da restauração perdeu mil postos de trabalho

O número de empregos na área dos restaurantes e semelhantes teve uma quebra de mil postos de trabalho, equivalente a 4,3 por cento, quando comparados os dados relativos aos períodos que medeiam entre Fevereiro e Abril, por um lado, e Março e Maio, por outro. Os dados foram revelados ontem pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos na mais recente edição do Inquérito ao Emprego.

Entre Fevereiro e Abril a restauração empregava 23,6 mil pessoas, um número que entre Março e Maio caiu para 22,6 mil pessoas. Uma tendência semelhante registou-se no sector da construção civil, com a quebra a ser de 4,5 por cento: de um universo de 36,5 mil postos de trabalho, a construção civil perdeu 1,6 mil trabalhadores, empregando no final de Maio qualquer coisa como 34,9 mil trabalhadores.

As conclusões do inquérito ao emprego ontem reveladas mostram também que a taxa de desemprego ficou estável nos 2 por cento. Contudo, ao nível dos residentes de Macau houve uma quebra no desemprego de 0,1 ponto percentuais. Assim, o número de residentes empregados cresceu ao ritmo de 400 pessoas, atingindo o valor de 280,4 mil indivíduos. No mesmo período a população desempregada era de 7,6 mil pessoas, o que representa uma quebra de cem indivíduos face ao anterior inquérito sobre o emprego.

Em relação à população empregada no período analisado pelos Serviços de Estatística e Censos, esta era de 389,4 mil pessoas, o que representa um aumento de 0,1 por cento, uma vez que no período transacto o valor tinha sido de 389,2 mil pessoas.

A área que maior crescimento registou a nível dos empregos foram os hotéis e semelhantes, com uma taxa de 1,7 por cento, seguida pelos empregos directamente ligados ao sector do jogo, com um crescimento de 1,1 por cento. Nos hotéis o número de empregados subiu de 31,4 mil para 31,9 mil pessoas. Já nas actividades ligadas às lotarias, jogos de casinos e promotores de jogo – vulgo junkets – foram criados mais 900 postos de trabalho, com o número de trabalhadores a subir para 81,9 mil.