Usain Bolt confirmou adeus às pistas no final da temporada

Usain Bolt, o já lendário velocista jamaicano que se retira do atletismo no final da época, disse ontem em Ostrava que não se arrepende da decisão e que a sua carreira “foi longa” e com “altos e baixos”.

Falando na conferência de imprensa de lançamento do meeting de Ostrava, na República Checa, que terá lugar na quarta-feira, o atleta de 30 anos foi claro na sua determinação: “Fiz tudo o que queria fazer e agora é o fim. Não tenho problemas com isso. Voltarei a Ostrava, mas só para ver, para estar no meio do público e ver a nova geração aparecer”.