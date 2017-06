Uma foto por dia

Mongólia escolhe novo Chefe de Estado: Miyegombyn Enkhbold, candidato presidencial do Partido Popular da Mongólia (PPM), da ala social democrata, prepara-se para exercer o seu direito de voto numa assembleia de voto em Ulaanbaatar. A Mongólia conduziu ontem eleições presidenciais. Os três candidatos à presidência do país – imerso na pobreza, apesar da riqueza de seu subsolo – estão envolvidos em casos de corrupção. O candidato da maioria parlamentar do PPM, Miyegombyn Enkhbold, é um ex-primeiro-ministro, que foi acusado de tentar obter dinheiro em troca da concessão de emprego na função pública. EPA / BYAMBA-OCHIR BYAMBASUREN

