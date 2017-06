Um dinossauro, saltos altos e um ouriço-cacheiro. Assim se explica a toxicodependência às crianças  

A mais recente história da girafa Harold, o embaixador anti-droga do Instituto de Acção Social, foi ontem lançada na Casa de Educação de Vida Sadia, na Areia Preta. A obra “Calçado de salto alto e cogumelo verde” foi lançada no âmbito do plano de prevenção da toxicodependência dirigido pelo IAS às famílias. Com a iniciativa, o Governo propõe-se promover uma maior comunicação entre pais e filhos e chamar a atenção para os riscos associados à toxicodependência.

O Instituto de Acção Social (IAS) lançou ontem, na Casa de Educação de Vida Sadia, o livro “Sapatos de salto alto e cogumelos verdes”. A obra constitui a sequela de “Fu ha, fu ha”, um livro de colorir lançado no ano passado em colaboração com o Gabinete Coordenador dos Serviços Sociais Sheng Kung Hui Macau que tem como objectivo dotar os pais de ferramentas e técnicas para informar os mais novos sobre os riscos associados à toxicodependência.

Lançada no âmbito da iniciativa governamental “Promessa de combate à droga, a partir de casa”, a mais recente história da girafa Harold pode ser obtida através da inscrição no portal electrónico associado à colecção. Os 2500 exemplares de “Sapatos de salto alto e cogumelos verdes” impressos pelo Instituto de Acção Social deverão ser distribuídos pelos interessados mediante a realização de um sorteio.

A percepção de que o combate ao vício da droga começa no seio da própria família foi, de resto. a principal ideia veiculada por Lei Kuok Hou, director do Gabinete Coordenador dos Serviços Sociais Sheng Kung Hui Macau. Para que os pais possam fazer uso do livro como método para transmitir a mensagem desejada, os dois organismos vão promover um conjunto de iniciativas de acompanhamento, que passam pela organização de workshops e acções de formação.

“Com o avançar do tempo tudo está a mudar. Hoje em dia os jovens e as crianças já estão inseridos numa sociedade nova, por isso as histórias também têm de ser novas”, defendeu Wilson Hon, vice-presidente do IAS. “Sapatos de salto alto e cogumelos verdes” conta a história de um dragão e de um ouriço-cacheiro que querem vencer no âmbito de um campeonato escolar. Ambos decidem recorrer a técnicas pouco ortodoxas como cogumelos energéticos e sapatos com molas e acabam por se lesionar. É nesta altura que surge a girafa Harold, o embaixador anti-droga do Instituto de Acção Social, que lhes indica os métodos correctos a que podem recorrer. No fim, os dois protagonistas vencem a corrida.

O livro ontem lançado insere-se também na série de actividades alusivas ao Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas 2017, que ontem se celebrou. Um dos pontos altos da efeméride foi a acção de promoção “Ao virar da esquina encontra-se o Harold”, durante a qual o personagem percorreu várias zonas da cidade para interagir com as crianças do território.

Adicionalmente, o Instituto de Acção Social fez ontem saber que vai começar a recrutar em finais de Agosto embaixadores de imagem para uma nova iniciativa, denominada “Fábrica das estrelas”. A competição é destinada a residentes de Macau, com idades compreendidas entre os 14 e os 30 anos e com interesse em conduzir trabalhos de voluntariado em domínios como a prevenção e o combate à toxicodependência. A comissão organizadora vai proporcionar aos candidatos acções de formação, ensinar-lhes técnicas de oralidade e métodos de planeamento das actividades.

CVN