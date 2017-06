Relações Laborais: Trabalhadores não residentes continuam a diminuir

O número de trabalhadores não residentes que laboram no território continua a descer. A informação foi ontem divulgada pela Rádio Macau que adiantou que no mês de Maio o contingente de mão-de-obra importada caiu 1,95 por cento, para os 178, 777 trabalhadores. A construção civil continua a ser o sector da actividade profissional que mais emprega, dando trabalho a mais de 34 mil pessoas. Por outro lado, a maior fatia da comunidade de trabalhadores não residentes provém do Interior da China (114,062), seguindo-se a comunidade filipina (27,293, das quais 13 mil domésticas) e a vietnamita (14,729).

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...