Lei do Hino também deve vigorar na RAEM, defende Paula Ling

Paula Ling, membro do Comité da Lei Básica de Macau, considera que se a Lei da Bandeira Nacional da República Popular da China for aprovada, o diploma deve ser implementado de imediato em Macau. Em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a também representante do território no Comité Permanente da Assembleia Nacional Popular salientou que a bandeira, o emblema e o hino são símbolos nacionais e, como tal, não estão sujeitos a discussão de qualquer índole.

O projecto de lei foi submetido junto do Comité Permanente da Assembleia Nacional Popular (ANP) na passada quinta-feira, segundo uma notícia avançada pela agência Xinhua. A proposta sugere que o hino nacional deve ser tocado e cantado nas sessões de abertura e encerramento da ANP, nos congressos locais, actividades diplomáticas, cerimónias de graduação e de início do ano escolar, bem como em eventos desportivos.