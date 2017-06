IACM vai melhorar sistema de esgotos na Praça do Lago de Sai Van

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) vai instalar dois sistemas de separação de esgotos no lado Norte e Sul da Praça do Lago de Sai Van, ao mesmo tempo que fará a manutenção das estradas próximas, das paredes e das vedações que se apresentem degradadas. À emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o IACM disse que, tendo em conta a necessidade de melhoria das instalações daquela zona e o Festival de Gastronomia – que ali se realiza todos os anos em Novembro – a melhoria do sistema de esgotos pode reduzir problemas e casos de entupimento. O organismo prevê que os trabalhos estejam terminados em Setembro.

