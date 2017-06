Golfe: Fim do patrocínio do Venetian deixa Open de Golfe em risco

O Venetian Macau sai de cena enquanto patrocinador do Open de Macau em Golfe e o fim da parceria deixa a competição na corda bamba. A notícia foi ontem avançada pelo jornal Business Daily. A quatro meses do arranque do evento, o Instituto do Desporto garante que a competição se vai realizar, ainda que não esteja listado no calendário do Circuito Asiático.

A Sands China não terá interesse em renovar o estatuto de principal patrocinador do Open de Macau em Golfe e a possibilidade poderá colocar em risco a continuidade da prova. A informação foi ontem divulgada pelo diário em língua inglesa Business Daily, que avançou ainda que o Instituto do Desporto (ID) se vê assim forçado a procurar um novo apoio para a prova, ganha no ano passado pelo tailandês Pavit Tangkamolprasert.

Citado pelo Business Daily, um porta-voz do Instituto do Desporto afirmou que “Macau vai acolher o Open 2017 no ‘Macau Golf and Country Club’, de 19 a 22 de Outubro deste ano, e vai ser um dos eventos inseridos no calendário do Asian Tour do presente ano”. A quatro meses da competição, escreve o Business Daily, o Open de Golfe do território não faz ainda parte do calendário oficial do Circuito Asiático e as circunstâncias, assume o jornal, lançam sombras sobre a edição de 2017 do Open de Macau.

Ainda que o acordo entre o Venetian Macau tenha terminado no ano passado e “aparentemente” a Sands China não tenha demonstrado intenção de renovar o contrato, o Instituto do Desporto recusa que se repita o mesmo cenário de 2010, ano em que a competição não se realizou por falta de patrocínios. O Instituto do Desporto garantiu ao Business Daily que o evento vai decorrer entre as rondas do Circuito Asiático que se disputam nas Filipinas e em Hong Kong, ou seja, a partir do dia 12 e antes do dia 23 de Novembro.

Bernardino Lo, porta-voz do Instituto do Desporto, confirmou ao Business Daily a decisão da Sands China de deixar de se associar à prova: “Até ao momento, não existe patrocinador principal para o evento deste ano. Não obstante, o organizador vai envidar os maiores esforços nos trabalhos em conjunto com a Asian Tour para ser palco do torneio de classe mundial e dar continuidade ao sucesso deste evento desportivo internacional em Macau”, explica.

Caso o evento não venha efectivamente a decorrer, será a segunda eventual perda no que respeita a provas de grande magnitude internacional durante o consulado do novo Presidente do Instituto do Desporto, Pun Weng Kun, desde que tomou posse em Fevereiro do ano passado. O adeus da TCR International Series a Macau e o caso relacionado com o regresso, ou não, do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo (WTCC, na sigla inglesa) são exemplos de decisões políticas que continuam envolvidas em incerteza.

Pun Weng Kun disse recentemente que o regresso a Macau do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo ainda não está garantido para a 64ª edição do Grande Prémio de Macau, agendado também para o mês de Novembro, entre os dias 16 e 19. O Business Daily refere, no entanto, que tanto o website do WTCC, como o da Federação Internacional do Automobilismo (FIA), anunciam a presença do Circuito da Guia no calendário oficial da competição.

A organização da edição do ano passado do Macau Open teve um orçamento de 8,8 milhões de patacas, sendo a competição uma “joint venture” entre a Asian Tour e a IMG Media, adiantou o Bussiness Daily, referindo ainda que, desde 2011, a parceria fez a gestão das produções televisivas e da distribuição global para o evento.