Gigante do comércio electrónico investe em empresa portuguesa

A empresa chinesa de comércio electrónico JD.com, a maior da República Popular da China no que diz respeito ao comércio a retalho, investiu 397 milhões de dólares norte-americanos na Farfetch, plataforma portuguesa liderada por José Neves, que agrega mais de 700 marcas internacionais de luxo, noticiou o portal Marketeer. A Farfetch opera já no mercado chinês onde, de acordo com a mesma publicação, conta com a parceria de 200 marcas de luxo e de mais de meio milhar de retalhistas multimarca. O investimento agora concretizado permitirá à Farfetch impulsionar os seus negócios no mercado de luxo chinês, avaliado em 80 mil milhões de dólares norte-americanos.

Com este investimento, a JD.com torna-se um dos maiores accionistas da empresa portuguesa, e Richard Liu, fundador e Director Executivo da JD.com, passa a integrar o conselho de administração da Farfetch, escreve ainda o portal Marketeer: “A JD e a Farfetch pretendem desenvolver a parceria ao nível de marketing, logística e soluções tecnológicas para construir a marca na República Popular da China, continuando a ser a Farfetch a marca de contacto com os clientes”, explicam as duas empresas, num comunicado citado pela Marketeer.

“A JD apoiará no reforço de reconhecimento e notoriedade da marca, tráfico e vendas neste mercado”, acrescentam os dois parceiros. “A China é o segundo maior mercado de luxo e nós estamos encantados em ter connosco um parceiro tão respeitado”, refere ainda José Neves, fundador e CEO da Farfetch, na mesma nota. “Esta parceria endereça os desafios deste mercado combinando a marca Farfetch e a sua capacidade de curadoria com a escala e influência de um gigante de e-commerce chinês”, acrescenta também o Director Executivo da empresa portuguesa, citado pela plataforma Marketeer.