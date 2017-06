F2: Leclerc conquista terceira vitória do ano para a Theodore Racing

Charles Leclerc conquistou no fim-de-semana o triunfo na primeira corrida do Grande Prémio do Azerbaijão, em Baku, e elevou para três o número de triunfos da Prema Theodore Racing no campeonato de Fórmula 2, na presente temporada. O piloto monegasco foi o responsável por todas as provas ganhas pela equipa até ao momento, o que lhe permite liderar o campeonato de pilotos.

À semelhança do que aconteceu nas restantes provas do calendário já disputadas, também em Baku Charles Leclerc foi o mais rápido na qualificação, arrancando do primeiro lugar da grelha de partida.

Na primeira corrida o piloto da Theodore Racing esteve sempre em grande nível e, não obstante as várias entradas do Safety Car em pista, conseguiu segurar a liderança da corrida. A cereja no topo do bolo chegou com o facto de ter realizado igualmente a volta mais rápida, uma circunstância que vale dois pontos nas contas da classificação.

No segundo lugar, a 3,4 segundos de distância terminou o holandês Nyck de Vries (Rapax), sendo seguido pelo canadiano Nicholas Latifi (DAMS), a 6,3 do vencedor.

Na segunda corrida do fim-de-semana, o vencedor foi o francês Norman Nato (Arden). Contudo, e apesar de ter partido do oitavo posto, Charles Leclerc recuperou até à segunda posição, ficando a 8,7 segundos de Nato, e estabeleceu a volta mais rápida. Nicholas Latifi (DAMS) repetiu o lugar mais baixo do pódio.

“Estou muito satisfeito com o fim-de-semana, penso que a segunda corrida até foi melhor do que a primeira ao nível do ritmo. Estou muito muito satisfeito com a forma como as coisas estão a correr”, afirmou Charles Leclerc, num comunicado enviado às redacções pela Prema Theodore Racing.

Ao nível do campeonato de pilotos, o monegasco lidera com 122 pontos, seguido por Oliver Rowland da DAMS, com 80 pontos, e Artem Markelov da Russian Time, com 78 pontos. Em termos de equipas, a Russian Time lidera com 136 pontos, seguida da DAMS, 133, e Theodore Racing, 124 pontos.