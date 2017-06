Equipa do Consulado terminou torneio na Ilha da Montanha no 3.º posto

A formação do Consulado de Portugal para Macau e Hong Kong disputou no domingo o III Torneio Internacional de Henqing, com equipas de Macau, Pequim e Zhuhai. Ao longo das três partidas de 45 minutos, a formação capitaneada pelo Cônsul Vítor Sereno somou uma vitória, um empate e uma derrota.

No primeiro encontro, contra uma equipa de Macau, a formação do Consulado empatou 0-0. Depois no segundo jogo, diante de uma formação de Zhuhai, que era na teoria a mais forte, o Consulado saiu derrotado por 5-2.

Finalmente, no último a formação liderada por Vítor Sereno bateu a congénere de Pequim por 4-1.

O torneio foi disputado em formato de grupo, com a formação de Macau a sair como vencedora, depois de ter surpreendido Zhuhai por 2-1. A equipa do consulado foi terceira, seguida pela formação vinda da capital chinesa.