Equipa da UM vence competição mundial de electrotecnia

Uma equipa em representação da Universidade de Macau foi a vencedora do Mega-Challenge 2017: Smart Cities Competition (Grande Desafio 2017: Competição das Cidades Inteligentes) promovida pelo IEEE (Instituto dos Engenheiros Eléctricos e Electrotécnicos). O projecto apresentado pela formação da maior instituição de ensino superior do território promove a utilização de frequências de rádio para ajudar os invisuais a interagir com paragens de autocarro através de um gesto simples. A competição mundial realizou-se entre 9 e 11 de Maio em Phoenix, nos Estados Unidos da América (EUA) e teve como tema a aplicação e inovação no campo das técnicas de identificação de frequências de rádio (RIFD na sigla inglesa) nas cidades inteligentes.

De acordo com um comunicado divulgado pela Universidade de Macau, o projecto foi o primeiro a nível mundial a analisar a relação entre a absorção de energia de uma antena e dos marcadores passivos de RIFD. A ideia foi desenvolvida pelos professores Tam Kam-Weng e Lao Keng-Weng do Departamento de Engenharia Eléctrica e de Computadores, Zhang Wenhai, doutorando do mesmo departamento e Lou Wan-Ian, estudante do ensino básico do Colégio Sagrado Coração de Jesus. A aluna foi convidada a integrar a equipa da Universidade de Macau depois de ter dado nas vistas num programa de desenvolvimento de talentos promovido pelo Centro de Promoção da Ciência da Universidade de Macau e pelo Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia.