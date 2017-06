Educação Moral e Cívica deve aproximar-se mais do quotidiano dos alunos, defende DSEJ  

As linhas mestras das competências académicas básicas para os ensinos básico e secundário, recentemente divulgadas pela Direcção dos Serviços para a Educação e Juventude (DSEJ), definem que a disciplina de Educação Moral e Cívica se deve aproximar o mais possível do quotidiano dos estudantes. Vong Kuoc Ieng, director da Escola Choi Nong Chi Tai, defende que os manuais da disciplina devem ser actualizados a tempo e neles devem constar referências à iniciativa “Uma Faixa, uma Rota” e ao projecto da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

De acordo com a Ou Mun Tin Toi, as escolas encontram-se actualmente em processo de revisão dos manuais de forma a incluir as reformas introduzidas pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude. De acordo com Vong Kuok Ieng, este procedimento decorre normalmente entre Março e Abril.

O director da Escola Choi Nong Chi Tai comentou também a situação do ensino do mandarim nos estabelecimentos de ensino do território, esclarecendo que cabe a cada direcção escolar definir qual a língua de ensino. A questão levantou alguma polémica quando a DSEJ anunciou que pretendia ampliar o ensino tendo o mandarim como língua veicular nas escolas que ensinam em língua chinesa.