Dois juízes portugueses de saída do Tribunal Judicial de Base

Os juízes Ana Meireles e Mário Meireles, que fazem parte da equipa do Tribunal Judicial de Base, vão deixar Macau, uma vez que os seus contratos terminam no primeiro dia de Setembro. A opção de deixarem o sistema judicial do território é dos próprios, que optaram por não ter os seus vínculos renovados, avançou ontem a Rádio Macau.

Os juízes estão em Macau em comissão de serviço desde 1 de Setembro de 2009. De acordo com a Rádio Macau, até ao momento o Conselho Superior de Magistratura de Portugal ainda não recebeu qualquer pedido das autoridades de território para uma eventual substituição.

No pólo oposto foi solicitada a renovação dos contratos dos juízes Jerónimo Santos e Rui Ribeiro, afectos ao Tribunal Judicial de Base. O vínculo que têm também termina no próximo dia 1 de Setembro.