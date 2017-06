Coreia do Norte é a prioridade de Washington na relação com Pequim

A garantia é avançada por Terry Branstad. O programa nuclear norte-coreano é o grande desígnio que deverá pautar as relações diplomáticas entre os Estados Unidos e a China durante o consulado de Donald Trump. O novo embaixador norte-americano na República Popular da China diz ainda que Washington vai procurar resolver o desequilíbrio comercial entre as duas potências e reforçar os laços de cooperação entre os povos de ambos os países.

O novo embaixador norte-americano na República Popular da China, Terry Branstad, afirmou num vídeo difundido esta segunda-feira na plataforma chinesa ‘Ai qiyi’ (IQIYI, na sigla inglesa), que a Coreia do Norte é uma prioridade nas relações bilaterais entre Washington e Pequim.

“Resolver a desigualdade comercial entre os dois países, deter a ameaça norte-coreana e reforçar os laços entre os nossos povos são as minhas principais prioridades”, afirmou Branstad na gravação, difundida hoje na IQIYI, uma espécie de Youtube chinês que em 2014 tinha 345 milhões de utilizadores.

“Partilhamos [Estados Unidos e China] muitos dos desafios que ambos enfrentamos”, acrescentou Branstad, que assegurou que uma relação “forte” entre os dois países pode ajudar a encontrar “soluções” para questões como o acesso ao emprego, à educação e à saúde, bem como dar uma resposta mais eficaz a questões como o envelhecimento da população.

O novo embaixador norte-americano conta, no vídeo, como em 1984 conheceu o agora Presidente chinês Xi Jinping, quando este fez a sua primeira viagem oficial aos Estados Unidos da América como secretário local do Partido Comunista Chinês (PCC): “Mais de três décadas e cinco viagens à República Popular da China depois, espero poder trabalhar com o povo chinês na construção dos futuros laços entre os Estados Unidos e a China”, afirmou Branstad.

Em intervenções anteriores, Terry Branstad já tinha manifestado a sua postura de respeito para com a China, que diz ser um parceiro essencial para a resolução do conflito na península coreana, e também noutros desafios, como as disputas no Mar do Sul da China, direitos humanos e novos avanços da cibersegurança.

O republicano Terry Branstad foi governador do estado de Iowa em duas ocasiões: entre 1983 e 1999, e desde 2014 até Maio deste ano, quando Donald Trump o nomeou para o cargo de embaixador norte-americano em Pequim.