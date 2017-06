China condenou três funcionários da Crown Resorts

Três funcionários da operadora de jogo australiana Crown Resorts foram esta segunda-feira condenados, na República Popular da China, a penas de prisão de nove e dez meses, indicou um diplomata australiano.

Os 19 funcionários, de nacionalidade australiana e chinesa, da Crown Resorts declararam-se culpados das acusações de promoção de jogo no Continente, durante o julgamento que decorreu ontem de manhã, na capital económica da China, Xangai. O julgamento decorreu ontem, no Tribunal de Baoshao, nos arredores de Xangai, meses depois de os funcionário do grupo australiano terem sido detidos por suspeitas de recrutarem cidadãos chineses para viagens que tinham como propósito apostar em propriedades da Crown Resorts localizadas fora da República Popular da China.

O cônsul-geral australiano em Xangai, Graeme Meehan, disse que Jason O’Connor, vice-presidente executivo da Crown, que estava encarregado de atrair grandes apostadores chineses para a Austrália, foi condenado a dez meses de prisão. Jerry Xuan e Jenny Pan receberam penas de nove meses de prisão, informou ainda Graeme Meehan.

O diplomata disse à saída do tribunal que as penas começam no dia em que foram detidos, a 14 de Outubro.

A Crown opera casinos em todo o mundo e estava até ontem onde as receitas do jogo estiveram mais de dois anos em queda, impulsionadas, em parte, pela campanha anti-corrupção desencadeada em 2013 pelos Presidente chinês, Xi Jinping. A campanha afastou do território muitos dos grandes jogadores chineses que apostavam com frequência em Macau.

Macau, recorde-se, é o maior centro de jogo do mundo e a única região da China onde os casinos são legais.