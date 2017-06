Candidaturas a subsídios para álbuns de originais terminam em Julho

As inscrições no “Programa de Subsídios à Produção de Álbuns de Canções Originais 2017”, lançado pelo Instituto Cultural (IC), estão abertas até às 17h45 horas do dia 11 de Julho de 2017.

Integrado na “Série de Programas de Subsídios para as Indústrias Culturais e Criativas de Macau” do Instituto Cultural, o “Programa de Subsídios à Produção de Álbuns de Canções Originais 2017” visa cultivar talentos musicais locais nas áreas da criação e da produção musicais, bem como promover o desenvolvimento da indústria musical de Macau. Através do apoio prestado à produção e promoção de álbuns de canções originais, “o IC pretende incentivar os talentos musicais locais a produzirem e lançarem mais obras, a fim de estabelecer as bases para o desenvolvimento do mercado”, refere um comunicado do Instituto Cultural.

Cada álbum seleccionado poderá receber um subsídio no montante máximo de 220 mil patacas para a produção musical, design da capa, promoção e marketing, bem como impressão dos álbuns em suporte físico. O número máximo de projectos subsidiados é de oito.

As informações sobre o programa, o regulamento e formulário de candidatura poderão ser consultados e descarregados na página electrónica do Instituto Cultural e do Fundo para as Indústrias Culturais e Criativas de Macau. Os candidatos deverão remeter os documentos de candidatura ao Departamento de Promoção das Indústrias Culturais e Criativas do IC, na Praça do Tap Siac, durante o período de candidatura designado.