C.S.I: Crime Série Ilustrada

As histórias publicadas nesta secção são escritas com base em versão apresentada pelas forças de segurança – PJ e PSP. Salvaguarde-se a presunção de inocência dos envolvidos, aqui identificados apenas com uma inicial arbitrária e sem relação propositada com os seus nomes verdadeiros, e cujos casos ainda não foram julgados em tribunal.

Em nome dos pais

Se mentira fosse crime… Na verdade – e dependendo das circunstâncias – pode mesmo ser. O caso de L., uma tailandesa de 44 anos, residente em Hong Kong, é mais um a juntar ao rol de infracções que conseguiu coleccionar em Macau. Como se não bastasse o de tráfico e consumo de drogas ilegais, prestou declarações falsas à polícia, o que não ajudou em nada à defesa do seu caso.

Foi na sexta-feira que uma operação anticrime da Polícia Judiciária na zona da Praça Ponte e Horta interceptou a mulher, num quarto de hotel, na posse de narcóticos e instrumentos utilizados para o seu consumo.

Levada até à esquadra da Judiciária para ser submetida a interrogatório, a suspeita teve de fornecer os seus dados pessoais e, talvez por ter o raciocínio afectado pelas substâncias que havia consumido, ocorreu-lhe uma ideia disparatada quando olhou para a lacuna da filiação: inventou uns nomes fictícios para o pai e para a mãe, na esperança de que as autoridades não relacionassem a sua identidade com a que forneceu dois anos antes quando foi detida pela primeira vez no território. Como é natural, não resultou e os arquivos da Polícia Judiciária trouxeram ao de cima o seu cadastro.

Em 2015, L. foi condenada a um ano e sete meses de prisão, pena que nunca viria a cumprir porque, antes de receber a sentença, já se encontrava fora de Macau, de onde foi expulsa por um período de cinco anos. Mas, desta vez, não escapou e terá mesmo de cumprir a pena resultante do julgamento por consumo de estupefacientes, posse de instrumentos para esse fim, reentrada ilegal e prestação de declarações falsas.

Na mesma operação anticrime, a Polícia Judiciária deteve num quarto de uma pensão dois homens de nacionalidade filipina, de 29 e 35 anos, ambos com documentos de viagem caducados e na posse de instrumentos para o consumo de drogas, crimes pelos quais foram presentes ao Ministério Público.

Vigarice nas transferências

Trocar 470 mil yuans (552 mil patacas) por 520 dólares de Hong Kong (535 mil patacas) é obviamente um mau negócio. Mas para J., um cidadão da China Continental que adora jogo, pareceu ser a melhor solução à mão para poder apostar com tanto dinheiro nos casinos de Macau. Por isso, aceitou as condições oferecidas pelos dois homens que conhecera num casino do Cotai e pagou-lhes de pronto, acompanhando-os depois a um quarto de hotel para observar a transferência do valor em moeda de Hong Kong para a sua conta.

Tentaram Paypal e transferência bancária online, mas aparentemente, não foi possível transferir mais do que 70 mil dólares de Hong Kong. Disseram que parecia haver problemas de comunicação e garantiam que iam voltar a tentar no dia seguinte.

Pouco convencido, o cliente recusou, mas viu-se forçado a sair do quarto, ao qual voltou no dia seguinte para bater na porta até se fartar. Mas ninguém abriu. Felizmente, por coincidência, foi dar mais tarde com os dois indivíduos, de 29 e 33 anos, a jantar num restaurante do mesmo resort. Pediu-lhes o dinheiro, mas eles fizeram como se não soubessem do que é que ele estava a falar. A confusão gerada levou à intervenção da segurança do casino, que fez com que os três sujeitos tivessem de prestar as suas explicações à Polícia de Segurança Pública e, depois, à Policia Judiciária. Valeu a versão da vítima e os dois burlões foram detidos.

Na pista da droga

Quando bateram à porta daquele apartamento na Rua Comandante João Belo, no Fai Chi Kei, os agentes da Polícia de Segurança Pública já tinham uma ideia do que iam encontrar. E V. não desiludiu: o cidadão de Macau, de 55 anos, recebeu, com os seus olhos vidrados e ar alucinado, os agentes da polícia, que tiveram a oportunidade de observar na residência o suficiente para o deter.

Mais precisamente, a polícia encontrou no local cinco saquinhos plásticos contendo cristais, um comprimido vermelho de Maku Mucolyticum – um medicamento proibido pelos seus efeitos narcóticos – além de três pequenos envelopes de alumínio e um de papel com metanfetaminas. Havia também uma garrafa de plástico modificada para ser utilizada como uma espécie de cachimbo.

O indivíduo acabou por admitir que tinha adquirido, no dia 19 em Zhuhai, as drogas que trouxe para Macau para revender. Aliás, foi um dos seus clientes, detido por consumo de drogas na semana passada pela polícia, que forneceu às autoridades os dados que levaram à detenção do traficante. V. confessou ter vendido ao “bufo” 400 yuans (470 patacas) em drogas e foi presente ao Ministério Público por consumo e tráfico de estupefacientes, além de posse de instrumentos para consumo.

Passagem para a enganação

A mensagem de uma amiga chegava pela sua página da rede social Weibo, e E., uma jovem de 25 anos que se encontra a estudar em Macau, achou estranho que os tipos da companhia aérea tivessem contactado a amiga para dizer que havia um problema com a sua passagem para regressar a casa, na China Continental nas férias. Mas não tão estranho para desconfiar que se tratasse de uma burla.

Ligou para o número que a amiga lhe havia indicado para tentar saber o que se passava. Sem avançar muitos detalhes, o alegado “gerente” da companhia explicou-lhe que tinha de pagar 20 mil yuans – 23 mil patacas – para resolver a questão, mas que ficaria com duas passagens para marcar em qualquer data. Sem dispor de tanto dinheiro, a estudante concordou em mandar para já apenas os quatro mil yuans (4700 patacas) que tinha na conta. Só depois de ter feito a transferência é que se lembrou de ligar à amiga, que lhe disse não saber de nada.

A Polícia Judiciária está a investigar este e outros três casos de burla semelhantes, ocorridos este fim-de-semana com a aplicação WeChat.