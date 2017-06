Barreiras arquitectónicas são o principal desafio para este nao, diz vice-director do IAS

Hon Wai, vice-director do Instituto de Acção Social (IAS), disse ontem à emissora em língua chinesa da Rádio Macau que o trabalho mais importante a desenvolver este ano é a criação de novas directrizes relativas a edifícios com instalações sem barreiras arquitectónicas.

De acordo com o dirigente, as orientações actuais contam já com três décadas de vigência legal e têm em consideração apenas os deficientes físicos. O Instituto de Acção Social e outros 14 departamentos governamentais procederam à revisão das directrizes e adicionaram padrões destinados aos invisuais e auditivos.

O primeiro rascunho das normas será terminado ainda este mês. Depois de recolhidas as opiniões de associações e da sociedade civil, estima-se que a publicação da versão final seja feita em Setembro.