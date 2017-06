Associação Sonho de Macau acusa elementos da FAOM de impedir recolha de assinaturas

Ching Lok Suen, fundador da Associação Sonho de Macau e candidato às eleições legislativas de 17 de Setembro pela lista Nova Ideias de Macau, afirma ter sido importunado por alegados membros da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) durante o processo de recolha de assinaturas, no domingo, junto às Portas do Cerco. A iniciativa acabou mesmo por ser suspensa, após intervenção das autoridades.

Elisa Gao

Ontem, segunda-feira à tarde, Ching Lok Suen, fundador e dirigente da Associação Sonho de Macau, planeava entregar as 262 assinaturas em falta para que o pedido de reconhecimento de constituição de comissão de candidatura à eleição da Assembleia Legislativa da lista Nova Ideais de Macau fosse validado. Eram, então, cerca das 17h30. Mas, Ching Lok Suen, fundador e dirigente da Associação Sonho de Macau e putativo candidato ao hemiciclo, acabou por se atrasar, uma vez que teve que, primeiro, reportar às autoridades um incidente em que esteve envolvido no domingo nas imediações das Portas do Cerco.

No passado dia 25 de Junho, alegados membros da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) terão perturbado o processo de recolha de assinaturas da lista Nova Ideias de Macau e impedido que a tarefa fosse conduzida a bom porto: “Começamos às duas da tarde. Por volta das três horas, alguém que disse ser apoiante da FAOM, que eu percebi ser um dos três membros da FAOM que haviam feito queixa à Polícia Judiciária de que havia pessoas a difamar a FAOM – apesar de não estar nada relacionado connosco –começaram a impedir-nos de fazer o nosso trabalho. Provocaram confusão, fizeram fotografias e tiraram-nos os nossos folhetos de promoção”, explicou Ching Lok Suen.

O jornal Ou Mun Iat Pou noticiou que, no último sábado, a FAOM informou a polícia que havia pessoas a exibir cartazes – que a organização considera difamatórios – dizendo que a FAOM se está sempre a candidatar a grandes quantidades de subsídios e que emprega trabalhadores não locais.

Ching Lok Suen explicou que pediu a intervenção da Polícia de Segurança Pública, de maneira a que os agentes dispersassem os alegados membros da Federação das Associações de Operários de Macau. No entanto, elementos da Polícia Judiciária terão, entretanto, comparecido no local, suspendendo o processo de recolha de assinaturas: “Eu disse que queria continuar, no entanto, nenhum dos elementos da polícia explicou o que se passava. Eles cercaram o lugar e, em seguida, um polícia disse que eu tinha que me apresentar para investigação e que se não fosse, teria que responder por desobediência”, explicou.

Ching Lok Suen terá optado por acompanhar as autoridades, tendo apresentado uma declaração, que ficou registada: “Eu sinto que a FAOM pretendia importunar a recolha de assinaturas. Se eu não conseguir assinaturas suficientes, haverá menos um candidato a concorrer, então penso que existe um propósito político”, defendeu Ching Lok Suen.

Às autoridades, Ching Lok Suen diz ter negado estar relacionado com as alegada acusações de difamação contra ele dirigidas: “Todos esses cartazes não são meus, não os escrevi”, afirmou. Aparentemente os referidos cartazes estavam colocados por perto de onde o candidato se encontrava a recolher assinaturas.

A Nova Ideais de Macau (Aliança de Cidadãos para a Promoção de Duplo Sufrágio Universal e Combate à Corrupção) apresentou 336 assinaturas anteriormente, mas após o processo de revisão, apenas 232 assinaturas foram confirmadas. Ching Lok Suen encontrava-se a recolher novas assinaturas na área das Portas do Cerco, no domingo. Ching Lok Suen deverá entregar hoje as assinaturas em falta para efeitos de validação de comissão de candidatura, a qual deve ser constituída por um número mínimo de 300 e máximo de 500 eleitores inscritos no caderno de recenseamento exposto no mês de Janeiro de 2017.