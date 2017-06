Vong Hin Fai é candidato por sufrágio indirecto

O deputado nomeado pelo Chefe do Executivo Vong Hin Fai vai candidatar-se a um assento no hemiciclo pelo expediente do sufrágio indirecto no lugar até agora ocupado por Leonel Alves, que decidiu não se recandidatar. O advogado concorre na lista liderada por Chui Sai Cheong, como número dois, avança a Rádio Macau.

Apontado como próximo do Chefe do Executivo, Vong Hin Fai foi mandatário de Fernando Chui Sai On na corrida a líder do Governo. Ainda no sector profissional, que elege três deputados, foi apresentada uma outra candidatura liderada pelo médico Chan Iek Lap. Pelos sectores cultural e do desporto mantêm-se Chan Chak Mo e Vitor Cheung Lup Kwan.

No sufrágio indirecto, há ainda outras alterações. Ella Lei, deputada desde 2013, apresenta-se agora às eleições de Setembro por sufrágio directo. Vai ser a cabeça de lista da candidatura da Federação das Associações de Operários de Macau, no lugar de Kwan Tsui Hang, que está de saída da Assembleia Legislativa.

Pela via indirecta, os Operários já têm dois candidatos, Lam Lon Wai, subdirector da Escola para os Filhos e Irmãos dos Operários de Macau, e Lei Chan U, coordenador de um departamento de estudos das políticas e informação da Federação das Associações dos Operários de Macau.

Pelo sufrágio indirecto, de saída do hemiciclo, estão ainda o actual vice-presidente Lam Heong Sang e Cheang Chi Keong, que vai ser substituído no sufrágio indirecto no sectores industrial, comercial e financeiro, por Yip Siu Kai, presidente da Associação de Bancos e antigo líder do Banco da China em Macau.