Terra voraz em Sichuan: Uma equipa de socorristas trabalha no local onde se deu um deslizamento de terras massivo. As autoridades chinesas estimam que 120 aldeões possam estar soterrados, no município de Maoxian, província de Sichuan, no sudoeste da China. Vinte e cinco corpos foram encontrados até agora. O deslizamento de terras foi desencadeado pelo colapso de parte da montanha na madrugada de sábado, devido às fortes chuvas que se fazem sentir na região. EPA / STRINGER

