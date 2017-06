Segurança de edifícios industriais debatida no programa Fórum Macau

A segurança e o tipo de utilização que é dada aos edifícios industriais foi tema do debate ontem no programa Fórum Macau do canal de televisão em língua chinesa da TDM, tendo sido sugerido pela Associação dos Arquitectos de Macau que se proceda à renovação dos edifícios industriais, por forma a torná-los mais seguros.

A vice-presidente da Associação dos Arquitectos de Macau, Wu Kim Kam, alertou para o perigo de utilização dos edifícios industriais para actividades para os quais estes não estão destinados. Na opinião do dirigente, pode ser perigoso partilhar no mesmo edifício actividades com elevado grau de risco e outras mais comerciais. A responsável deu um exemplo a evitar, o de instalar parques infantis em espaços construídos para uso industrial.

Wu Kim Kam lembrou que a lei que estabelece a disciplina da utilização de prédios urbanos não permite a alteração da finalidade dos edifícios para outras actividades, acrescentando que muitos edifícios industriais foram construídos há mais de 30 anos, que os sistemas de segurança contra incêndio são antigos e podem apresentar falhas. A responsável sugeriu, por isso, que seja realizada uma renovação de todos os prédios industriais.

O chefe substituto da Divisão de Verificação de Instalações de Departamento de Prevenção de Incêndios, Lei Long Kit, adiantou que o Corpo de Bombeiros inspecionou os edifícios industriais em mais de 160 operações entre Janeiro e Maio. O responsável admitiu que os edifícios industriais estão mais expostos ao risco de incêndio do que os edifícios residenciais e comerciais.

Lei Long Kit acrescentou que durante as inspecções realizadas os bombeiros identificaram problemas como obstrução de passagens públicas, falta de sinalização de emergência e de manutenção do sistema de segurança contra incêndio. O responsável adiantou que os seus serviços vão fazer um relatório que será encaminhado para o departamento de licenciamento de utilização dos edifícios.