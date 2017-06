São João: Calor não espanta devotos do arraial

A 11ª edição do Arraial de São João terminou ontem, com o certame a atrair uma multidão que durante dois dias tomou as ruas e os becos da freguesia de São Lázaro para celebrar o padroeiro da cidade. Os festejos estenderam-se este ano para lá da grande calçada central, materializando, aos poucos, o desejo dos organizadores de ocupar o bairro e nele envolver a comunidade.

Texto de Sílvia Gonçalves

Fotografias de Eduardo Martins

À medida que a tarde anuncia a despedida, queima o sol sem piedade, com a humidade a desafiar a resistência e a impor a desaceleração em passo de peregrino. Os seguidores do arraial que há 11 anos, em Junho, se impõe no calendário de celebrações da cidade, tomam a longa Calçada da Igreja de São Lázaro com o fôlego acanhado e o ímpeto de curvar o corpo sobre cada barraquinha. A festa do santo que é padroeiro de Macau, estende-se este ano às artérias adjacentes da grande rua sem se chegar ao chão sagrado da Igreja. Na banca que abre a extensa sequência de toldos, Miguel Rosa Duque disfarça o impacto do calor com a resiliência de quem tomou em mãos uma tarefa em que não se permite falhar. Cabe-lhe vender as peças concebidas pela mãe, a quem a saúde prolongou a estadia em Portugal. Nascido em Macau, Miguel remete a nostalgia para um tempo distante em que São João significava saltar as fogueiras, noite dentro, na praia de Hac-Sá.

Uns passos acima na calçada, quatro mulheres ostentam orgulhosas nomes e sabores incontornáveis da doçaria macaense. Bolo Menino, doce camalenga, genetes, biscoitos, pudim de ovos, alinhados na banca e protegidos do denso calor do estio. “O doce camalenga é feito com abóbora chinesa e com folhas de figueira. Aprendi com a família. É o doce mais tradicional, hoje está-se a reavivar”, conta Florita Alves, macaense de 56 anos, que carrega uma mestria culinária sussurrada entre gerações. Também nela a memória puxa ao fogo que ardia nas areias de Hac-Sá: “Tínhamos as fogueiras, as sardinhas. Hoje não é tão tradicional, naquele tempo era só a brasa. Hoje estou a reproduzir os sabores que trago na memória”, confessa.

Estreante na estrutura organizadora do Arraial, a Associação dos Jovens Macaenses (AJM) marca presença na festa popular há cinco anos: “É um evento importante para a comunidade, com os turistas que vêm conhecer um lado mais ocidental da cultura existente em Macau”, reconhece Duarte Alves. Recém-chegado à comissão organizadora do arraial, o presidente da Mesa da Assembleia-Geral da AJM espera introduzir na estrutura a marca da juventude macaense: “Vamos reunir e ver como dar o nosso contributo, desde logo do ponto de vista dos recursos humanos. Esta é a 11ª edição, tem uma estrutura, uma forma de funcionar que não queremos alterar, estamos aqui para ajudar”, assume.

“Ontem [sábado] houve maior afluência que no ano passado, é fácil ver isso porque falo com a malta das comidas. Estão a vender tudo, houve coisas que esgotaram”, explica Amélia António, que em passo acelerado vai deitando o olho ao frenesim que entretanto tomou todos os cantos por onde a festa alastra. A extensão do arraial só volta a esbarrar, como em anos anteriores, no portão que define a divisão entre a calçada e o adro da Igreja de São Lázaro. A presidente da Casa de Portugal, que integra a comissão organizadora do evento, não dá a causa por perdida, e voltou a interceder junto do sacerdote, oriundo de outras paragens, que pelo segundo ano tratou de abençoar os festejos: “Pedimos ao padre Daniel que interceda pelo adro, mas ele diz que não faz milagres: ‘a única coisa que vos prometi é que, enquanto eu abençoar o arraial, não chove’, diz ele”. Amélia promete não deixar cair a vontade, até que a Igreja acolha no adro a celebração ainda proscrita.

Isabel Fernandes espanta o calor como pode, apresenta sobre a banca uma infinidade de peças concebidas com o tradicional bordado de Arraiolos. “Isto é uma herança da minha sogra, era minhota, de Paredes de Coura”, conta a lisboeta de 67 anos, a quem a aprendizagem do ofício chegou após o casamento. “Dediquei-me, comecei a gostar e segui”.

A Macau chegou há cinco anos, onde já estava a filha, Vera, que também a acompanha nos bordados: “Em Portugal, o meu trabalho era mais à base de restauros. Aqui faço peças e ensino na Escola de Artes e Ofícios da Casa de Portugal. Mas estive a restaurar os tapetões do Clube Militar”, conta Isabel. Mãe e filha tentam agora estender o ofício a Beatriz, a neta de 10 anos, em quem ainda não pegou o encanto: “Parece que tem de ser. Bordo de vez em quando, ando a fazer um trabalho há mais de dois anos”, confessa a menina, sem disfarçar o enfado.

“Este ano temos mais ruas, o que nos dá um novo alento para imaginar isto tudo ocupado”, conta Miguel de Senna Fernandes. O presidente da Associação dos Macaenses e da Associação Promotora da Instrução dos Macaenses, entidades com assento na comissão organizadora, assume o desejo antigo de congregar todo o bairro na festa que a ele pertence: “Esta ideia do bairro todo já tínhamos desde a primeira edição feita na rua. A ambição já era ocupar as ruas adjacentes, porque é uma actividade de bairro e esse espírito de bairro desapareceu”. Ainda assim, durante dois dias a celebração inundou as artérias do bairro, numa festa que a cada ano conquista, a custo, mais uns palmos de chão.