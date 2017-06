Rodolfo Ávila somou uma desistência e um sexto lugar em Guiyang

Rodolfo Ávila (Volkswagen Lamando) teve um fim-de-semana complicado no Circuito de Guiyang, na Província de Guizhou, e depois de uma desistência, na primeira corrida, foi sexto na segunda prova. Os resultados nesta ronda do Campeonato Chinês de Carros de Turismo (CTCC, em inglês) ficaram aquém do esperado pelo piloto de Macau, que tinha sublinhado a importância de terminar entre os cinco primeiros.

Depois de ter conseguido o quarto lugar da grelha de partida durante as provas de qualificação, logo no arranque Ávila viu o motor do VW Lamando aquecer até aos 100 graus, o que fez com que se desligasse. O piloto conseguiu voltar a ligar o carro, mas o veículo continuou a parar devido a sobreaquecimento. Ávila acabou assim por se atrasar muito logo no início, tendo aproveitado a prova para ganhar rodagem. A vitória acabou por ser alcançada por Jim Ka To (KIA), de Hong Kong.

Na segunda corrida, Ávila recuperou do 16.º até à 6.ª posição, tendo realizado várias ultrapassagens e aproveitado o facto da pista estar molhada e ter começado a secar à medida que a prova se desenrolava. O triunfo foi para Cao Hong Wei, em Ford.

Após três provas, Rodolfo Ávila ocupa a sétima posição do campeonato com 43 pontos, estando a 35 pontos do líder, que é Cao Hong Wei, com 78 pontos.