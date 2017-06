Residentes e turistas no primeiro aniversário de Jian Jian e Kang Kang

No Parque de Seac Pai Van, a tarde de ontem foi pautada pelas celebrações do primeiro ano de vida dos primeiros pandas gigantes nascidos no território. Num certame que disseminou actividades por todo o recinto, as crias foram mesmo o centro das atenções das muitas famílias que se deslocaram a Coloane

Joana Figueira

Entre acrobacias, brincadeiras e cambalhotas, os gémeos Jian Jian e Kang Kang desfrutaram de mais um dia na encosta artificial do Pavilhão do Panda Gigante. A diferença foi que, ontem, para lá do vidro que os mantém naquele pedaço exíguo do Parque de Seac Pai Van, decorreu uma celebração muito especial, a do primeiro aniversário das mais famosas crias do fotografias. Olhares curiosos, centenas de fotografias e gritos de entusiasmo: eis alguns dos rituais notados ao longo de uma tarde de actividades em que o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais e as autoridades do território procuraram não só alertar para a preservação da espécie, como também da natureza como um todo.

“O primeiro aniversário dos pandas é um grande acontecimento para nós porque é uma experiência única [ter os pandas connosco] desde o ano passado. Criaram-se muitas expectativas, muita felicidade e o público em geral demonstra uma grande atenção a este par de gémeos. (…) Esperamos que seja uma atracção não só para os turistas, mas também para a população em geral”, disse ao PONTO FINAL José Tavares, presidente do Conselho de Administração do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM).

Apesar de serem ainda crias e dependentes da progenitora, Jian Jian e Kang Kang chegaram aos 23kg e “já não estão tão pequenos quanto isso”, pelo que Tavares anunciou o alargamento da área destinada à família de pandas: “Vamos estender alguns espaços internos e também fazer uma nova divisão da zona exterior porque daqui a um ano eles já têm dois anos e praticamente já vai estar na hora de não dependerem muito da mãe e terem o seu espaço físico. É por isso que estamos a pensar alargar o espaço de recriação do interior e no exterior, fazer mais uma divisória, para que, no futuro, os quatro pandas possam ser apresentados ao público ao mesmo tempo”, disse.“O que vamos fazer no interior é por detrás da montanha – que há espaços aí –, sem partir nada. É só fazer um novo reordenamento do espaço. Porque os pandas estão a crescer, vamos necessitar de um pouco mais de espaço, um novo ordenamento. Depois dos três anos praticamente já é uma idade adulta. Eles têm que ter o seu próprio espaço senão poderá haver problemas”, detalhou o presidente do Conselho de Administração do IACM.

Os preparativos relativos à empreitada já estão encaminhados, garantiu ainda José Tavares: “O projecto está feito, agora penso que mais dois meses iremos ao concurso [público] para fazer o projecto e para o ano está pronto”, garantiu José Tavares.

Weng Han Mok considera que “o alargamento é uma boa ideia”. De acordo com a bióloga chinesa, que está em Macau desde a chegada dos pandas gigantes em 2014 – oferecidos pelo Governo Central por ocasião do 15º aniversário do retorno de Macau à República Popular da China – aquilo que se exige é tratar destes animais e “uma casa mais alargada” é “mais confortável”: “Estamos muito contentes por ouvir esta notícia”, declarou Mok a este jornal.

O evento foi organizado pelo Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais e pelo Fundo dos Pandas, o qual tem por objectivo a criação de uma plataforma para promover os trabalhos de conservação dos pandas gigantes e que, através de contribuições do público, promove a educação, a investigação e acções de apoio à preservação da espécie.