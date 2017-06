Residente faleceu no hospital depois de ser encontrado inconsciente numa casa-de-banho  

Um residente do território foi decretado morto no Centro Hospitalar Conde de São Januário após ter sido encontrado inconsciente numa casa-de-banho de uma unidade hoteleira na zona central da Península de Macau, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. De acordo com a Polícia Judiciária, um empregado do hotel responsável pela limpeza das casas de banho estranhou o facto de uma das cabines estar fechada há muito tempo. A segurança do hotel foi então chamada ao local e descobriu que um homem estava desmaiado no interior.

O homem – um residente de Macau de 73 anos – foi transportado de urgência para o hospital, onde foi decretado o óbito. Após investigação preliminar, a Polícia Judiciária não descobriu ferimentos suspeitos ou indícios relativos a um eventual crime, pelo que a causa de morte não foi considerada suspeita.