Professor diz que liberdade académica está a “encolher” na Universidade de Macau

O professor de sociologia da Universidade de Macau, Hao Zhidong, considera que a liberdade académica na instituição está a ser progressivamente reduzida, devido a uma série de medidas tomadas internamente. As declarações foram feitas em entrevista ao canal inglês da TDM, na sexta-feira passada.

Entre os factores que justificam esta opinião, Hao apontou a decisão da Universidade de Macau de não renovar o contrato com o professor Bill Chao – membro do movimento Consciência de Macau – e a obrigatoriedade dos professores declararem com quem e onde se encontram em Taiwan.

“Sim, creio que a liberdade académica está a encolher, em alguns indicadores, como a opção de não renovarem o contrato com o professor Bill Chao. Mas também há outras indicações como um menor encorajamento para os debates ou discussões de temas controversos dentro do Campus”, afirmou o professor Hao Zhidong.

As declarações do professor da Universidade de Macau chegam numa altura em que este se está a preparar para se retirar do ensino a tempo inteiro. A reforma de Hao Zhidong vai chegar durante o Verão.

“Um dos indicadores mais recentes [da degradação da liberdade académica] é a exigência dos membros da faculdade terem de relatar se tiveram encontros com pessoas de Taiwan, se vão visitar Taiwan, com quem se vão encontrar e o que vão fazer. Temos de relatar isso tudo se formos numa deslocação oficial ou numa viagem de investigação”, revelou. “E a questão é porquê?”, perguntou.

De acordo com as estatísticas presentes no página electrónica da Universidade de Macau, entre os 9.987 alunos inscritos na instituição, em Novembro de 2016, aproximadamente um terço, ou seja 3.317 eram provenientes da República Popular da China. Já o número de alunos de Macau era de 6.307, ou seja, quase dois terços

Recorde-se que o reitor da Universidade de Macau, Wei Zhao, está demissionário, devendo deixar a posição no próximo ano. Actualmente decorre um concurso para o substituir.