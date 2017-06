A Praça do Tap Seac acolhe desde sábado a “Exposição Itinerante de Fotografias sobre a Participação e Contribuição de Macau para a Construção da ‘Faixa e Rota’”, uma iniciativa que agrega 80 fotografias, textos descritivos e gráficos. Posteriormente, a mostra vai estar patente ao público na zona de lazer do Edifício Lok Yeung Fa Yuen, no Jardim do Mercado do Iao Hon, no espaço aberto ao lado do parque público do Jardim da Cidade das Flores e no Largo do Senado.

