PLMJ China Desk no Fórum Portugal-China

Lin Man, causídica com o estatuto de Associada Sénior da PLMJ China Desk e especialista em Projectos Internacionais, vai participar no Fórum Portugal-China, uma iniciativa que decorrer no dia 28 de Junho de 2017, às 10h30, na Sala do Senado da Assembleia da República, em Portugal.

O evento é da responsabilidade do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-China, em colaboração com a Embaixada da República Popular da China en Lisboa. Na iniciativa deverão estar presentes empresas chinesas e portuguesas, tendo em vista o debate e a troca de informações e experiências entre os dois países, indica um comunicado distribuído pela sociedade de advogados.

O Fórum, para além de reunir deputados do grupo parlamentar, assim como uma delegação de deputados da Assembleia Provincial de Guangdong (Cantão), conta igualmente com a presença de empresários, associações e câmaras comerciais de Portugal e da República Popular da China, com o objectivo de aprofundar as relações bilaterais através de projectos comerciais de cooperação.

O objectivo passa pelo desenvolvimento de oportunidades de negócio no Continente, bem como pela avaliação da procura pelo mercado chinês e as possibilidades de investimento em Portugal. Os empresários chineses participam neste Fórum com vontade e capacidade de investimento e cooperação com os homólogos portugueses, designadamente nas áreas dos projectos ambientais, das tecnologias sustentáveis, da agricultura orgânica, dos produtos ecológicos, tecnologias de fabricação inteligentes, empresas de design, indústria de viagens, bens imóveis de alta qualidade, cultura e educação.

Para servir os clientes da lusofonia na China, a PLMJ tem um “China Desk”, um mecanismo que presta serviços de língua portuguesa na China e faz todo o apoio e encaminhamento a grandes investidores chineses que são apoiados pela PLMJ International Legal Network, em Portugal ou em África.