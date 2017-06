Pin-to Livros reabre no Nº 47 da Rua de Coelho do Amaral

A livraria Pin-to Livros reabriu ontem, domingo, ao meio-dia, no N.º 47 da Rua de Coelho do Amaral, depois de ter encerrado portas há nove meses na antiga morada, no Largo do Senado.

O estabelecimento fechou a 30 de Setembro do ano passado, deixando o Largo do Senado, depois do contrato de aluguer não ter sido renovado.

Os proprietários consideram esta mudança como o “começo de uma nova era para a livraria”, anuncia uma mensagem publicada na rede social Facebook:

“Alguns amigos talvez já tenham tomado conhecimento da inauguração do novo espaço, de modo que não me vou alongar muito. Depois de encerrados por mais de meio ano, vamos reabrir num espaço totalmente novo, no Nº 47, da Rua de Coelho do Amaral”, lê-se na mensagem publicada na página de Facebook da Pin-to Livros & Música.

A abertura da nova loja foi assinalada com um cocktail, para o qual a livraria convidou “velhos e novos amigos”.