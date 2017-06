Número de carros em circulação caiu dois por cento

Desde o início do ano, a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego cancelou cerca de 14 mil matrículas. A taxa de crescimento do número de veículos em circulação é agora negativa, com o número carros registados no território a caírem na ordem dos dois por cento.

Elisa Gao

Lam Hin San, director da Direcção dos Serviços para os Assuntos do Tráfego, afirmou ontem que foram canceladas à volta de 14 mil matrículas desde o início do corrente ano, o mesmo número registado durante os doze meses de 2016. O volume de veículos a circular em Macau conheceu até ao momento um crescimento negativo na ordem dos dois por cento, apontou ainda o dirigente, à margem de um evento sobre segurança rodoviária.

“[A DSAT] esperou sempre manter a taxa de crescimento do número de veículos abaixo do 3,5 por cento, bem como acelerar a eliminação de veículos velhos”, disse Lam aos jornalistas, lembrando que o organismo que dirige visa sobretudo viaturas altamente poluentes.

Na mesma ocasião, o director da DSAT pronunciou-se sobre o aumento das tarifas dos parques de estacionamento público e dos parquímetros espalhados pela cidade. Os novos preços, recorda Lam Hin San, têm como propósito melhorar o índice de mobilidade dos espaços em causa e promover um aproveitamento mais racional dos espaços destinados ao estacionamento de veículos.

As primeiras alterações foram implementadas pela DSAT, recentemente, na Freguesia da Sé. Lam acredita que muitos residentes vão aceitar as novas tarifas sem contestação, sublinhando que, até ao momento, o organismo que lidera considera que a adopção da nova medida tem sido feita sem sobressaltos por parte dos residentes que vivem e trabalham no centro da cidade. A próxima fase de implementação da iniciativa do Governo está agendada para Outubro e, em Março de 2018 estará terminado o processo de ajustamento dos preços nas sete zonas, garantiu o dirigente.

Quanto às mudanças aplicadas ao itinerário do autocarro n.º 25, Lam Hin San defendeu que os resultados têm sido satisfatórios: “Nós esperávamos aumentar a frequência desta carreira em 20 por cento sem aumentar o número de motoristas e de autocarros. Os dados mostram que, na Rua do Campo, o número de pessoas que consegue entrar num autocarro aumentou em 20 por cento e que noutras paragens de autocarro com muita afluência também se verificou um crescimento de dez por cento [dos passageiros]. Tendo em conta estas informações, esperamos utilizar convenientemente os recursos e aumentar o índice de mobilidade para que os cidadãos possam viajar mais facilmente na principal ligação Sul-Norte”, explicou.

Lam Hin San disse ainda que prevê que o ajustamento da carreira n.º 25 possa significar a saída de menos 20 mil patacas diárias do erário público: “O apoio financeiro público aos autocarros já excedeu as 30 patacas por quilómetro. Tomando o autocarro n.º 25 como exemplo, que tem uma frequência diária de 140 voltas e o itinerário foi cortado em seis quilómetros, o valor economizado é de quase 20 mil patacas”, disse o director da DSAT.

Quando questionado sobre o eventual alargamento do trajecto da carreira até à Praia de Hac Sá durante o Verão, Lam afirmou que “não foi detectada uma necessidade especial” para tal mas que “a DSAT vai estar atenta à situação” e, caso necessário, vai aumentar os autocarros especiais ou o autocarro n.º 15X (que faz actualmente a ligação entre a Vila de Coloane e a Praia de Hac Sá).

O novo regulamento dos capacetes também mereceu a atenção do responsável, que afirmou que a DSAT vai aplicar sanções seis meses depois das novas normas terem sido implementadas, quando a maioria dos cidadãos tiver um conhecimento claro sobre os capacetes que são permitidos pela Lei.